Epäilyille vahvistus: Ruotsissa sunnuntaina miehen tappanut räjähdys oli käsikranaatti

Poliisi tutkii tapausta murhana ja on lisännyt näkyvyyttään Vårbyn alueella. Vårby Gårdin metroasema Huddingessa kuuluu Tukholman metron alueeseen.

The Local kertoo, että poliisi on jo viime kesänä julkaisemassaan raportissa arvioinut Vårbyn olevan yksi Ruotsin 61 alueesta, joissa asukkaiden matala sosio-ekonominen asema on nostanut rikollisjengien vaikutusvaltaa.