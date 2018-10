Erdogan vaatii vastauksia sauditoimittajan surmasta: "Murha oli tarkkaan suunniteltu"

Yllä olevalta videolta voit katsoa Erdoganin pitämän tiedotustilaisuuden murhatutkimuksiin liittyen. Video on englanniksi.

Konsulaatista oli poistettu kaikki kamerat murhan aattona. Viimeinen havainto Khashoggista on 2. lokakuuta, kun hän meni sisään Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbulissa, Turkissa.

Yhteensä 18 epäiltyä

Kaiken kaikkiaan tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 18 ihmistä liittyy murhatutkintaan. Tutkinnan edistymisestä huolimatta ilmassa on edelleen runsaasti kysymyksiä. Erdogan ei ole myöskään tyytyväinen siihen, että Saudi-Arabia on syyttänyt surmasta tiedustelupalvelunsa agentteja.