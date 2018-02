Espanjan luolamaalaukset tehtiin 20 000 vuotta ennen ihmisen saapumista: ”Savuava ase”

Tutkijat analysoivat maalauksia kolmessa eri luolassa Espanjassa. Analyysin mukaan maalaukset on tehty ainakin 64 800 vuotta sitten, eli 20 000 vuotta ennen kuin nykyihminen saapui Afrikasta Eurooppaan.

- Meillä on tässä savuava ase, joka kääntää päälaelleen olettamuksen, että neandertalinihmiset olisivat olleet rystysiään raahaavia luolamiehiä. Maalaamista on pidetty aina erittäin ihmismäisenä toimintana, joten jos neandertalit tekivät näin, niin ne olivat kuin me, toteaa arkeologian profesori Alistair Pike Southamptonin yliopistosta.