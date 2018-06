Espanjan pääministerille potkut korruptioskandaalin jälkimainingeissa

Ei suuria muutoksia

Rajoyn tilalle pääministeriksi nousee sosialistipuoleen PSOE:n Pedro Sánchez. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Espanjan pääministeri on erotetty epäluottamuslauseella Francon diktatuurin jälkeen.

Pääministerin vaihdos ei ole ainakaan näillä näkymin tuomassa radikaaleja muutoksia Espanjan politiikkaan. Uusi pääministeri on jo esimerkiksi sitoutunut noudattamaan edeltäjänsä budjettia.

Sánchezin on määrä vannoa virkavalansa maanantaihin mennessä ja nimittää uusi hallitus ensi viikon kuluessa. Hän on luvannut keskustella Katalonian edustajien kanssa alueen tilanteessa. Uusi pääministeri on kuitenkin todennut, ettei hän aio sallia itsenäistymisäänestystä.