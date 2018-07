Etiopian ja Eritrean 20 vuotta sitten alkanut sota on vihdoin päättynyt - Päämiehet sanoivat keskittyvänsä nyt "rauhaan ja rakkauteen"

Etiopian tiedotusministerin Yemane Gebremeskelin mukaan sopimus tarkoittaa, että sotatila on ohi.

Eritrea itsenäistyi Etiopiasta noin 30 vuoden sisällissodan jälkeen vuonna 1993 ja Etiopia menetti rannikkoalueensa Eritrealle. Siksi sopimus satamien käytöstä on merkittävä molemmille maille.

Etiopiassa uudistusmielistä politiikkaa

Hän lopetti maassa pitkään voimassa olleen hätätilan, vapautti vankeja ja ilmoitti avaavansa Etiopian ainakin osittain ulkomaisille investoinneille. Samalla hän aloitti neuvottelut naapurimaan Eritrean kanssa, jonka kanssa Etiopia on taistellut enemmän tai vähemmän aktiivisesti kahden vuosikymmenen ajan.

Kymmeniä tuhansia kuolleita

Varsinainen rajasota kesti vain kaksi vuotta ja päättyi arviolta 80 000 kuolonuhrin jälkeen vuonna 2000. Tosin kuolleiden määrästä on monia arvioita. Ne vaihtelevat kymmenen ja sadan tuhannen välillä.

Vaikka varsinainen sota päättyi vuonna 2000, molempien maiden sotilaat ovat kuitenkin taistelleet ajoittain tähän päivään asti. Molemmat maat ovat edelleen varsin köyhiä vaikka Etiopian talous on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Sotatoimien päättymisellä on merkittävä taloudellinen vaikutus alueelle, sillä sota on maksanut maille satoja miljoonia dollareita.