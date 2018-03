Ex-agentin myrkytys: EU:n ulkoministereiltä tuki briteille – ulkoministeri pitää Venäjän suhtautumista absurdina

Johnson ihmettelee Venäjän myrkkylausuntoja

– Yhdessä vaiheessa he sanoivat, että eivät koskaan tehneet Novichok-hermomyrkkyä ja sitten he sanoivat, että tekivätkin Novichokia mutta että sen kaikki varastot olisi tuhottu ja sitten he taas sanoivat, että ovat tuhonneet varastot mutta osa myrkystä on mystisesti kadonnut Ruotsiin tai Tshekkiin tai Slovakiaan tai jopa Yhdysvaltoihin tai Britanniaan.