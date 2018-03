Ex-pääministeri Vanhanen: Putin personoi valtaa – sama kehitys suurissa valtioissa

– Yksi uusi piirre on se, että Putin oli aikaisemmin Yhtenäinen Venäjä -puolueen ehdokkaana ja tällä kertaa hän päätyi valitsijayhdistykseen. Minusta siinä on se riski, että se personoi vallan hänen henkilöönsä. Puoluejärjestelmäkin häipyy takaa pois. En pidä sitä kauhean kaukoviisaana, koska se nostaa kynnystä ja vaikeuskerrointa sitten aikanaan seuraajan valinnalle selvästikin. Olisi tärkeää, että Venäjälläkin olisi normaali puoluejärjestelmä, arvioi Vanhanen.



Sama linja näkyy muualla.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Tämä on samassa linjassa maailman kehityksen kanssa. Kiinassa poistettiin presidenttikausien rajoitus, Yhdysvalloissa persoonakohtaisuus leimaa entistä enemmän presidenttitehtävän toteuttamista, Turkissa on käynyt sama kehitys. Tämä on jollain tapaa ominaista suurten valtioiden kehitykselle.



Putin ontuu sisäisten uudistusten kanssa



Vanhanen katsoo, että istuvan presidentin suosiota selittää vakaa tilanne.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Se muistikuva 1990-luvun heikkouden ajasta, jolloin rikollisuus rehotti ja oli epävakaammat olot. Ilmeisesti stabiliteetti on se, mitä ihmiset arvostavat.



Vanhanen on tavannut Putinia "lukuisat kerrat". Putinin vahvuudet liittyvät entisen pääministerin mukaan Venäjän asemaan maailmalla. Sisäinen uudistaminen saa kritiikkiä.



– Hän on vahva Venäjän suurvalta-aseman vahvistamisessa. Venäjä on tullut vahvasti mukaan kansainvälisiin pöytiin. Mutta Venäjä tarvitsisi sisäistä modernisaatiota ja se ei tule valtiojohtoisesti. Pitäisi antaa kansalaisyhteiskunnalle huomattavasti lisää elintilaa. Tämä on se iso haaste, mikä seuraavan kuuden vuoden aikana tulee olemaan.



"Diplomaattien karkoittaminen vahva viesti"



Entä tBritannian ja Venäjän välinen myrkytyskiista, miten Suomen pitäisi suhtautua asiaan?



– Perussolidaarisuus on ilman muuta brittien puolella. Britit väittävät ehdottomasti, kuka on syyllinen, ilman että he haluavat jakaa todisteita. Pienet maat ovat ikään kuin sana-sanaa-vastassa. Suomen pitää kuitenkin oikeusvaltioperinteestä lähteä eli myös Venäjälle pitää antaa mahdollisuus selvittää asiaa.



– Toivottavasti sanktiot rajoittuvat näihin diplomaattien karkoituksiin. Se on erittäin vahva poliittinen viesti, minkä britit haluavat antaa, mutta se ei ole sellainen metodi, jota kaikkien pitää seuraamaan.