Expressen: Jengi hakkasi Jarmon tajuttomaksi kauppakeskuksessa – "Tuntui kuin ylitseni ajettaisiin panssarivaunulla"

Lyötiin ja potkittiin päähän

Hän on ollut sairaalahoidossa siitä lähtien. Häneltä muun muassa murtui nenä ja kylkiluu. Hänellä on pahoinpitelyn jäljiltä lisäksi yhä päänsärkyä ja huonontunut näkö toisessa silmässä.

”Iltaisin siellä on viidakon laki”



Teosta epäiltynä otettiin kiinni kaksi 15-vuotiasta. Heidät vapautettiin seuraavana päivänä nuoren iän takia, mutta heitä epäillään yhä. Poliisi on lisäksi etsinyt useita muita nuoria, jota ei ole toistaiseksi tavoitettu. Poliisi toivoo saavansa apua kauppakeskuksen valvontakameroiden tallenteista. Rikoksen tutkinta jatkuu syyttäjän johdolla.

– Suuri nuorisojengi pyörii siellä edelleen. Siellä on iltaisin viidakon laki, Jarmo sanoo.

Jarmon mielestä kauppakeskuksessa on liian vähän vartijoita.

– Heillä kesti 15 minuuttia tulla paikalle, kun minua pahoinpideltiin. Se on aivan liian pitkään, hän sanoo.

Kauppakeskus: Häiriöitä äärimmäisen vähän

Karls vakuuttaa, että Mall of Scandanvia on turvallinen paikka ja että turvallisuus on yhtiölle erittäin tärkeää.