Facebook-pomo kongressin kuultavaksi illalla: Osoittaako Mark Zuckerberg aitoa katumusta tietovuodosta?

BBC uskoo, että Zuckerberg aikoo korostaa Facebookin mahdollistamaa yhteisöllisyyttä ja sen mukanaan tuomia etuja koko maailmalle. Facebook on helpottanut niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin elämää, ja siksi sitä ei pidä rangaista liikaa.

Vaikka Zuckerberg on pyytänyt tapahtunutta anteeksi, Facebook on tähän saakka syyttänyt koko tapauksesta Cambridgen yliopiston tutkijaa Aleksandr Kogania, joka kehitti sovelluksen, jolla käyttäjien tietoja on kerätty. Vaikka Zuckerberg joutuukin puolustamaan yritystään kuulemisessa, samaan aikaan hänen täytyy kuitenkin varoa pakoilemasta vastuuta.