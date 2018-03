Facebookin perustaja Mark Zuckerberg kommentoi ensimmäistä kertaa käyttäjäkohua – "Olemme tehneet virheitä"

Skandaali puhkesi viime viikonloppuna mediassa oolleiden paljastusten jälkeen. Zuckerbergia on odotettu kommentoimaan tapausta usieta päiviä.

Cambridge Analytica sanoo tuhonnensa saamansa tietomassan. Viime viikonloppuna New York Times ja Observer kuitenkin uutisoivat, ettei yhtiö ole tuhonnut tietoja. Sen epäillään käyttäneen käyttäjätietoa Trumpin kampanjassa.

Facebookin operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg sanoo lausunnossaan, että yhtiö on viime päivät yrittänyt hahmottaa mitä Cambridge Analytica -tapauksessa on tapahtunut. Hänen mukaansa yhtiö on pahoillaan, ettei se tehnyt tarpeeksi tapaukseen liittyen.