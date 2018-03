Fasistit tekevät paluuta Italiassa – ääniä tulee EU:hun ja pakolaisiin kyllästyneiltä nuorilta miehiltä

”Menneisyydestä hyviä ratkaisuja”



”Kyllä me kuulumme aatteellisesti fasistien perisilliin. Siitä on nyt kulunut aikaa. Nyt meidän pitää katsoa menneisyyteen ja etsiä sieltä ratkaisuja tähän päivään”, Casa Poundin kärkiehdokas ja puheenjohtaja Simone di Stefano sanoo MTV Uutisille Pantheonin edustalla Roomassa.

Ratkaisumalleja on tosiaan haettu Mussolinilta. Kansakunta on Casa Poundille kaikki kaikessa, mutta samaan aikaan mukana on merkillinen sekoitus valtiokapitalismia ja avointa sosialismia.

Italiassa luultiin pitkään, että fasismi on kitketty lopullisesti. Pieniä ääriryhmiä on ollut aina, mutta niillä ei ole ollut mitään suurempaa poliittista merkitystä.

Pakolaiskriisi sataa laariin



Italiaan on neljässä vuodessa tullut lähes 650 000 turvapaikanhakijaa. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on edelleen suhteellisen pieni, kun sitä verrataan esimerkiksi Saksaan tai Ranskaan. Viime vuosina määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti ja hallitsemattomasti. Maahan on tullut erityisesti afrikkalaisia Välimeren yli.