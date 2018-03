Filippiinien Duterte ei suostu kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen

Duterte on aiemmin kutsunut ICC:tä “hyödyttömäksi” ja “tekopyhäksi”. Filippiinit on allekirjoittanut ICC:n perustamissopimuksen nimeltä Rooman perussääntö, jonka turvin tuomioistuimella on tietyin edellytyksin toimivalta tutkia rikoksia maassa. Reutersin mukaan Duterte on kuitenkin kyseenalaistanut kansainvälisen sopimuksen kelpoisuuden.