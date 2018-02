Floridan kouluampujan yhdistäminen valkoista ylivaltaa korostavaan järjestöön on ehkä julkisuustemppu

Esimerkiksi uutistoimisto AP:n haastatteleman Leon countyn poliisin tiedottajan Grady Jordanin mukaan heillä ei ole tiedossa mitään yhteyksiä ampujan ja valkoista ylivaltaa korostavan järjestön välillä. Poliisin alueella toimii järjestö nimeltään "Republic of Florida", joka on valkoisten ylemmyyttä korostava aseellinen järjestö.

Jordanin mukaan alueen poliisi on pidättänyt järjestön johtajan Jordan Jerebin ainakin neljä kertaa sitten tammikuun 2014 ja tämän lisäksi poliisi on tarkkaillut järjestön jäsenistöä.

Äärijärjestöä tarkkailtu pitkään

Jordanin mukaan poliisilla on "hyvin pätevää" tietoa ryhmästä ja sen lisäksi poliisilla ei ole mitään tiedossa olevia sidoksia, joilla 19-vuotias Nikolas Cruz voitaisiin yhdistää tähän ryhmään.

Republic of Florida -järjestön johtaja Jereb oli aiemmin kertonut monille uutisvälineille, että Cruz on järjestön jäsen ja että hän on osallistunut sotilaallisiin harjoituksiin Floridan pääkaupungissa Tallahasseessa.