Fukushiman ydinkatastrofista 7 vuotta – Turman vaikutukset näkyvät yhä: kymmenet tuhannet evakossa, kylät seisovat tyhjillään

Onnettomuuden vaikutusalueelta evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Osa evakuointimääräyksistä on sittemmin purettu, mutta harva paikallisista on palannut kotikonnuilleen.

Kylän 21 000 asukkaasta kotiin on palannut tähän mennessä vain 490, kertoo brittiläinen The Guardian -lehti .

– Tilanne on tieteen tuolla puolen, Fukushiman ydinkatastrofia tutkinut tohtori Otsura Niwa kommentoi The New York Times -lehden haastattelussa viime vuonna. Niwa on Hiroshimassa päämajaansa pitävän säteilytutkimuslaitos Radiation Effects Research Foundationin puheenjohtaja.