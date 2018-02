Ghoutan pommitukset jatkuneet kiivaina – avustajat eivät pääse edes laskemaan kuolleiden määrää

Syyrian hallituksen joukot pommittavat opposition kapinallisten alueita seitsemättä päivää, ja hyökkäys on yksi Syyrian sodan verisimmistä: iskuja on tehty myös sairaaloina palvelleisiin rakennuksiin.

Tulitauosta on määrä äänestää tänään kello 19 Suomen aikaa.

Tulitauolla pyritään pysäyttämään verenvuodatus erityisesti Syyrian Itä-Ghoutassa, jossa siviilien tilanne on ollut äärimmäisen tukala viime aikoina, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on viime päivinä saanut surmansa.