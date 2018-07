Guardian: Novitshok-hermomyrkkytutkinnassa löydetty jopa 400 saastunutta esinettä

Poliisi epäilee, että kerätyistä esineistä osa on saastunut hermomyrkystä. Esineet on lähetetty laboratorioon tutkittavaksi. Viimeksi perjantaina viranomaiset löysivät myrkytyksen saaneen pariskunnan asunnosta pullon, jossa myrkkyä on ilmeisesti säilytetty.