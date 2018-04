Hallitus pitää mediaa otteessaan Unkarissa – yksi viimeisistä vapaista medioista lopetti toimintansa

Unkarissa kaikki tärkeimmät kotimaiset mediatalot on jo otettu hallituksen valvontaan ja pääministerin liittolaisia on asetettu joko suoraan mediatalojen tai näitä medioita omistavien instituutioiden johtoon. Eilisessä kymmeniä tuhansia ihmisiä keränneessä mielenosoituksessa unkarilaiset vaativat lehdistönvapautta ja demokratiaa takaisin. Jättimielenosoitus oli jo toinen vaalien jälkeen.

Piikki hallituksen lihassa

Päätoimittaja Richard Fieldin mukaan verkkolehti Beaconin toiminnalta on pudonnut pohja, koska sen lähteinä käyttämät muut unkarilaismediat ovat kaikki pääministeripuolueen kontrollissa. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että ainakin toistaiseksi suuret kansainväliset toimijat, kuten BBC ja The New York Times jatkavat Unkarin asioista raportoimista englanniksi. Päätoimittaja Fieldin mukaan Budapest Beaconin amerikkalaisomistaja on katsonut viisaammaksi keskittyä yritystoimintaan Amerikan mantereella.