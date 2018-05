"Hämmästyttävän erinomainen" – Lääkäri: Trump saneli ylistävän terveysarvionsa itse

Bornstein myös sanoi, ettei kirjeen ilmaisu "Terveimmästä yksilöstä ikinä, joka on valittu presidentiksi", ole hänen ammatillinen arvionsa.

Hän kertoi myös, että Trumpin turvamies oli hakenut presidentin terveystiedot vastaanotolta helmikuun alussa vuonna 2017. Valkoinen talo on kertonut, että toimenpide on normaali, jotta Valkoisessa talossa on tiedossa presidentin terveystiedot.