Havaijin laava saavutti meren ja samalla ilmeni uusi vaara – moni uhmaa viranomaisten varoituksia

Tulivuorenpurkaus Yhdysvaltain Havaijilla on kestänyt jo lähes kolme viikkoa. Nyt laava on saavuttanut meren ja muodostanut uuden uhan. Paikalliset kutsuvat ilmiötä nimellä "laze", joka on yhdistelmä laavasta (lava) ja sumu (haze) .