Helena Petäistö: Huippukokouksen anti oli "Europe first, muulla ei väliä" – onko EU:n syvenevän kriisin uhrina lopulta Merkel?

Unionin perinteinen keino selvitä vaikeista erimielisyyksistä on laatia niin epämääräinen loppulauselma, että se passaa kaikille ja että jokainen neuvotteluihin osallistunut hallituksen päämies voi palata kotiin kasvojaan menettämättä.

Viisipäiväinen Nizza oli täysi susi

Unionin nykyinen poliittinen kriisi puolestaan jatkuu entistäkin sitkeämmin, sillä mitä enemmän populistisia voimia nousee jäsenmaiden hallituksiin, sitä vaikeampaa on sopia maahanmuuton Euroopan laajuisesta ratkaisusta.

Nyt ratkaisun pitäisi löytyä

Sitä paitsi varsinainen maahanmuuttoon liittyvä tilanne on tällä hetkellä helpompi kuin koskaan viiden viime vuoden aikana, niin paljon vähemmän tulijoita on nyt saapumassa kuin aiempina vuosina.

Ennennäkemätön kriisi – EU-maat hylkäävät omat arvonsa

Nyt tällaista tarpeeksi konkreettista omakohtaista uhkaa ei ole muilla kuin niillä mailla, jotka ovat muuttovirtojen vastaanoton eturintamassa. Ulkopuolisten ihmisten, oikeiden pakolaistenkaan, vuosikausien kärsimys suljetuilla leireillä ja hukkuminen Välimeren aaltoihin eivät riitä panemaan töpinäksi niin kauan kuin eurooppalaisten oma olo on turvattu.

Siksi tämä kriisi poikkeaa kaikista muista Euroopan unionin kokemista lukuisista kriiseistä. Ensimmäistä kertaa EU-maat kieltävät ja hylkäävät omat arvonsa ja niihin liittyvät sitoumuksensa! Näin siitäkin huolimatta, että kaikki jäsenmaat ovat allekirjoittaneet Geneven sopimuksen ja ihmisoikeusjulistus on lähtöisin Euroopasta, Ranskasta. Tämä kriisi koskee siis ensimmäistä kertaa Euroopan syvintä ydintä!

Europe first

Vapaaehtoisuus ei johda mihinkään

Huippukokouksen avainsanaksi jäi vapaaehtoisuus, jonka pohjalta jäsenmaisen pitäisi toimia. Viiden vuoden aikana on nähty, ettei vapaaehtoisuus johda mihinkään tilanteessa, jossa useat maat yksinkertaisesti kieltäytyvät vastuusta.

Kun EU-komissio ehdotti viisi vuotta sitten Jean-Claude Junckerin johdolla objektiivisia kriteeritä kuten jäsenmaan bruttokansantuote, työttömyystaso jne, joiden perusteella kukin jäsenmaa olisi ottanut oman, oikeudenmukaisen osuutensa turvapaikanhakijoista, ei se näiden maiden johtajille kelvannut. Parempaa diiliä on mahdotonta keksiä, ja kun sekään ei kelpaa, pattitilanne vain jatkuu.

Uudet keskukset muistuttavat paperilla nykyisiä

Eihän se oikeasti onnistunut ennenkään juuri muualla kuin Suomessa. Kreikan leireillä on yhä jumissa 40 000 turvapaikanhakijaa, joille ei löydy paikkaa normaalioloista muualta Euroopasta. Miksi paikka löytyisi nytkään?

Pohjois-Afrikankin maat nihkeinä

Toinen näennäispäätös koskee ns. maihinnousupistettä, joka perustettaisiin EU:n ulkopuolelle mereltä pelastettuja tulijoita varten. Yhtenä sijoitusvaihtoehtona kaavaillaan Libyaa, jossa tunnetusti on jo muualta Afrikasta tulleita jumissa kauhistuttavissa olosuhteissa.

Tämän uuden ”ulkoistetun” vastaanottokeskuksen moitteettomuutta korostetaankin nyt sillä, että se perustetaan YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n valvonnassa. Mutta sen paremmin Libya kuin Tunisiakaan eivät ole ilmoittaneet halukkuuttaan tälliseen järjestelyyn, ja Marokko on jo heti ehtinyt antaa kielteisen vastauksensa.

EU:n ulkorajojen valvonnan vahvistaminen entisestään ja maahanmuuton alkujuuriin puuttuminen Afrikassa ovat vanhoja keinoja, joiden tehostaminen on totta kai hyvä asia ja ihan välttämättömyys, mutta onnistuuko kumpikaan aiempaa paremmin, se jää nähtäväksi.

Sen sijaan ns. Dublin-menettelyn uusiminen on yhä tekemättä, eikä ole mitään takeita, onnistuuko se vieläkään, kun se ei ole onnistunut tähänkään asti. Täysin epäoikeudenmukainen menetelmä määrää tulijan jättämään turvapaikkahakemukset saapumismaahan, jonne muut maat voivat sitten jatkossa aina palauttaa tulijat.

700 000 maahantulijaa vastaanottanut Italia on kärsinyt Dublin-menettelystä kaikkein eniten. Ei ole mikään ihme, että äärioikeisto porskutteli siellä valtaan. Ihme on, ettei niin käynyt jo paljon aiemmin.

Ei koko maailman hätää vastaan

Ranskan entinen sosialistipääministeri Michel Rocard totesi aikoinaan, ettei Ranska voi ottaa vastaan koko maailman hätää, toute la misère du monde. Samaa pätee Euroopassa. Selvää on, ettei afrikkalaisten vyörylle ole loppua, jos ovea pidetään auki.

Eikä tilannetta helpota se, että köyhän maanosan väkiluvun ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Joten maastalähdön juurisyihin on Euroopan pakko pureutua vakavasti ja tehokkaasti.

Eurooppa tarvitsee nuorta työvoimaa

Pakolaisten vastaanottaminen ja auttaminen on kaikkien velvollisuus, mutta myös hallitusti ja laillisesti maahantulevalle työvoimalle alkaa olla tarvetta enenevässä määrin. Todellinen kysyntä pitäisi kartoittaa ja organisoida sen mukaan myöstyöperäinen maahanmuutto yhteisesti. Järkevää tehtävää siis riittäisi enemmän kuin tarpeeksi keskinäisen kiistelyn sijasta.

Tämän kriisin jalkoihin on jäämässä monta tärkeää asiaa. Vakavin seuraus Unionille itselleen olisi Schengen-sopimuksen lopullinen kaatuminen. Tällä hetkellähän kaikki ummistavat silmänsä siltä tosiasialta, että kriisiin vedoten rajoja on suljettu eri puolilla Eurooppaa ”väliaikaisesti”, jota on kestänyt jo vuosia.