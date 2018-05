Helena Petäistön kolumni: Planeetanlaajuinen presidentti? Valovoimaiselle johtajalle kysyntää nyt enemmän kuin koskaan

Matkan teki muuallakin maailmassa tunnetuksi hänen englannin kielen kömmähdyksensä. Siinä missä ranskan kielen délicieux tarkoittaa sekä herkullista (ruoasta) että viehättävää (ihmisestä), englannin delicious on vähän liian seksikäs sana käytettäväksi isäntämaan pääministerin puolisosta. Video tapahtumasta on katsottavissa yllä.

Mutta rapatessahan roiskuu, eikä Macron ole totisesti vuoden aikana pysynyt hetkeäkään aloillaan, ei konkreettisesti eikä kuvaannollisesti. Matkustustahti on ollut lähes samaa luokkaa kuin hänen uudistustahtinsa Ranskassa, ja niissä molemmissa on vauhti ollut sellaista, että pelkkä ajatteleminenkin hengästyttää.

Jo viime vuoden lopulla Time Magazine, jolta Macron sai tittelin The Next Leader of Europe, Euroopan seuraava johtaja, sovitti tämän harteille myös maailman ilmastojohtajan viittaa. Lehden haastattelussa Macron kieltäytyi siitä kohteliaasti, mutta tosiasiallisesti hänen Trumpia uhmaava sloganinsa ”Let's make our planet great again” ja sen viimeisin versio ”There is no planet B” tähtäävät juuri siihen.