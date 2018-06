Helena Petäistön kolumni: Trump liikuttaa mannerlaattoja vaarallisella tavalla – liikkuuko Eurooppa?

Vaikka G7-ryhmän jäljelle jääneet kuusi muuta ovat yhdessä yhä taloudellisesti dominoivassa asemassa, tästä yhteisten arvojen yhteisöstä poistuu nyt Trumpin johdolla tähän asti demokratian maailmanmestarina toiminut Yhdysvallat. Yhdysvalloista, entisestä tasapainon luojasta, onkin tullut riski. Trump on liikuttanut mannerlaattoja vaarallisella tavalla, josta eniten hyötyvät Kiina ja Venäjä.

”Euroopan hetki on nyt!” sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron jo viime syksynä. Euroopan Unionin veturivaltioiden, Ranskan ja Saksan, yhteistyömahdollisuus näytti silloin paremmalta kuin pariin vuosikymmeneen. Maailman suurin talousalue, 530 miljoonan hengen Eurooppa, alkaisi taas puhaltaa yhteen hiileen ja ottaisi lännen johtajuuden Trumpin Yhdysvaltain vetäydyttyä uuden isolaatiopolitiikkansa taakse, kaavaili Ranskan nuori johtaja.

Macron jäi yksin ehdotustensa kanssa

Epäuskoisten uhallakin Macron toteutti kuin toteuttikin sen, mitä kukaan ei uskonut mahdolliseksi: Hän alkoi piiskata Ranskassa läpi talousuudistuksia toinen toisensa perään ja on saanut jopa Ranskan budjettivajeen euroalueen vaatiman kolmen prosentin katon alle bruttokansantuotteesta. Brysselin erityisseurannassa ollut Ranska palasi vihdoin viimein hovikelpoiseksi ja saa jopa paistatella Macronin, uuden Aurinkokuninkaansa, loisteessa. Tuoreiden mittausten mukaan Pariisi on jo vienyt Lontoolta Euroopan suosituimman investointikohteen aseman.

Voi siis pitää kohtalon ivana sitä, että kun Ranska on viimein saamassa asiansa kuntoon pitkän odottelun jälkeen, Saksan koneisto alkaakin yskiä. Macron jäi yksin ehdotustensa kanssa, kun vaalituloksen heikentämä Merkel joutui painimaan ensin pitkään kestäneissä hallitusneuvotteluissa ja jäi lopulta kantoineen euroalueen tiivistämisestä vähemmistöön omassa puolueessaan.

Onko Euroopan hetki ohi?

Samaan aikaan on Macron puolestaan sotkeutunut sanoihinsa maahanmuuttopolitiikasta ja saanut Italian vihat niskaansa. Kun Italian uusi hallitus Pohjoisen liiton johdolla esti siirtolaisia mereltä pelastaneen Acquarius-aluksen pääsyn satamiinsa, meni Macron suoraan sisäministeri Savinin taitavasti asettamaan ansaan.

Macron halusi läksyttää populistista Pohjoisen liittoa epäinhimillisyydestä, mutta saikin koko Italian kansan tuohduksiin. Eikä ihme. Siinä, missä Italia on ottanut 700 000 maahanmuuttajaa, on Ranska päästänyt tulemaan maahn vain 64 000 henkeä. Ei siis kovin paljon varaa lähteä läksyttämään koko Euroopan yksin jättämää Italiaa, varsinkin kun Ranska itse sulki Italian vastaiset rajansa tiukasti Macronin edeltäjän, presidentti Francois Hollanden aikana.

Ja kun alun perin koko tragedian takana oli presidentti Nicolas Sarkozy, joka lähti pommittamaan Libyaa ja kaatoi Muammar Gaddafin. Samalla kaatui siihen asti tehokkaana tulppana Afrikasta vyöryville siirtolaisille ollut hirmuhallitsija Euroopan siitä maksamaa rahoitusta vastaan. Kukaan ei sure Gaddafia, mutta kun Libyaan ei hänen jälkeensä muodostunutkaan vahvaa, selkeää johtoa, joka olisi kyennyt estämään siirtolaisten lähdön kohti Eurooppaa, sai Italia alusta lähtien maksaa kalliisti uuden tilanteen muun Euroopan ummistaessa silmänsä.

Pääministeri Giuseppe Conte suostui kuin suostuikin lopulta tulemaan eilen Pariisiin, vaikka hän ehti suutuspäissään jo perua aiemmin sovitun matkansa. Macron otti lusikan kauniiseen käteen ja soitti Contelle, esitti pahoittelunsa, ja niin nämä ”latinoserkukset” vakuuttivat eilen Élysée-palatsin kattokruunujen alla, että tästä lähtien he työskentelevät hyvässä yhteistyössä paitsi euroalueen syventämiseksi myös yhteiseurooppalaisen ratkaisun löytämiseksi maahanmuuttokriisiin.

Aivan samaa on Merkel yrittänyt vakuuttaa uppiniskaiselle sisäministerilleen, joka vaatii Saksan rajojen sulkemista heti enää hetkeäkään odottamatta eurooppalaista ratkaisua, jota on odotettu turhaan jo liian kauan. Macron ja Merkel vetävät selvästi yhtä köyttä ratkaisun hakemiseksi maahanmuuttokriisissä, vaikka molempien lähtökohdat ovat täysin erilaiset. Ranska on nyt luvannut ottaa Espanjaan menevältä Acquarius-alukselta kaikki ne, jotka täyttävät turvapaikkakriteerit.