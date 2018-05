Helena Petäistön kolumni: Tuleeko Ranskasta Tanska? Macron haluaa tehdä maastaan "Pohjoismaan" Välimeren rannalle

"Välimeren Pohjoismaa"

Selättääkö Macron rautatieläiset?

Tänään on muuten menossa rautatieläisten 20. lakkopäivä, ja enää 16 prosenttia Ranskan VR:n työntekijöistä on jäänyt kotiin. Rautateiden uudistamista koskevat lait on jo saatu läpi maan kansalliskokouksessa, edessä on vielä senaatin äänestys.