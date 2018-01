Hirviölääkärin oikeuskäsittelyssä esiintyi 160 rohkeaa naista – tämän tuomarin poikkeuksellinen käytös kerää ylistystä ympäri maailman

Uhrien lisäksi median huomio on kiinnittynyt tuomariin, joka poikkeuksellisen suorasanaisesti tylytti Nassaria oikeudenkäynnin aikana.

Nassarin toiminta on ollut huomattavasti laajempaa, kuin mitä hän on suostunut tunnustamaan. Viimeisimmän oikeuskäsittelyn aikana tuomarin eteen marssi vuorollaan lähes 160 lääkärin uhria, jotka todistivat tätä vastaan.

Tästä on kyse

"Ette ole uhreja vaan selviytyjiä"

Lisäksi hän on ottanut vahvasti kantaa nuorten uhrien puolesta ja kutsunut naisia selviytyjäsiskoiksi (sister survivors), kehottanut heitä sysäämään painajaiset syrjään, kiittänyt heitä rohkeudesta ja muistuttanut, että he eivät ole yksin.

– Hän on poissa, Aquilina sanoi yhdelle uhreista kesken oikeuskäsittelyn.

Muun muassa olympiakultamitalisti Simone Biles on kutsunut tuomari Aquilinaa sankarikseen.

Ylistetty tuomari ei kuitenkaan ole halunnut nousta itse julkisuuteen – ele, joka on ollut omiaan vain nostamaan hänen arvostustaan.

– Tässä ei ole kyse minusta, hän on sanonut kieltäytyessään henkilöhaastatteluista.

Hän on ilmoittanut, että astelee median eteen ainoastaan, jos saa mukaansa jonkun uhrin - tai selviytyjän, kuten hän itse nuoria kutsuu.

"Epäasiallista ja epäammattimaista käytöstä"

Aquilina on työskennellyt vuosia rikos- ja siviilioikeuden parissa. Hän on viiden lapsen äiti ja isoäiti, jonka työura ja saavutukset oikeustieteen parissa ovat mittavia. Hän on myös kirjoittanut muutamia rikosromaaneja.