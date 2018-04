Historiallinen päivä: Castrojen valtakausi Kuubassa päättyy tänään – katse säilyy silti uuden presidentin niskassa

"Lyhyellä aikavälillä näyttää huonolta"

Kuuban talouskehitys näyttää huolestuttavalta, vaikka maalla on luonnonvaroja, turismia, koulutettua väestöä ja Yhdysvaltain valtavat markkinat lähietäisyydellä.

– Lyhyellä aikavälillä näyttää huonolta. Tarvittaisiin isoja rakenneuudistuksia, jotta saataisiin talous vetämään ja investointeja ja uutta vientikykyä. Pidemmällä aikavälillä, jos saadaan talousuudistuksia aikaan, niin Kuuballa on kyllä potentiaalia, pohtii Wigell.

Raúl Castro pysyy puolueen johdossa

Tämä tiedetään hyvin myös Yhdysvalloissa. Trumpin kaudella maiden suhteet ovat kääntyneet huonompaan suuntaan ja Kuuba-politiikkaa on kiristetty.

Tasapainoilua uudistusten ja säilyttämisen välillä

Uusi presidentti on suurten haasteiden edessä. Maata pitäisi kiireesti uudistaa, mutta samalla pitää kiinni yksipuoluejärjestelmästä ja vallankumouksen perinnöstä.

– Uudella presidentillä on Castron mandaatti tehdä askel askeleelta talousuudistuksia. Ei hän hirveästi tee ilman Raúl Castron siunausta. Castro valvoo, että uusi presidentti etenee niiden suunniteltujen reformien tiellä, joita Castro itse on ollut suunnittelemassa, kuvaa Wigell.

Miguel Díaz-Canel on tehnyt koko uransa Kuuban kommunistisessa puolueessa.

Uusi presidentti on sisäpiiriläinen ja puolueaktiivi

– Hirveästi ei tiedetä, mutta ainakin voidaan olettaa, että hän on ollut hyvin lojaali Castroille. Hän on puolueen sisäpiiriläinen ja tehnyt koko uransa kommunistisessa puolueessa. Hänelle on pyritty luomaan maine kansanmiehenä ja tehokkaana hallinnoijana, kertoo Wigell.