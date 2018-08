Pysäyttävä näky Australiassa – Video: Sadat janoiset lehmät piirittivät vettä kuljettavan auton

Jos kuivuutta maassa pidettiin vakavana jo toukokuussa, on tilanne edennyt kesän mittaan entistä kehnompaan suuntaan.

Karjaa jouduttu lopettamaan



Vaikka Australiassa on totuttu pitkiin kuiviin jaksoihin, etenkin maan itäosissa tilanne on pahin yli 50 vuoteen, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP .

Lehmien ruokinta on muodostunut ongelmaksi, sillä heinää tai viljaa ei kuivuuden takia kasva. Ravintoa on tilattu ulkomailta, mutta karumpienkin ratkaisujen eteen on joudutu.