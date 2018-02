Ihmisoikeusjärjestö haukkuu Trumpin Guantanamo-päätöksen: "Häpeällistä"

Leirin oikeudellinen asema on ollut koko ajan epäselvä ja sen sanotaan kiertävän Yhdysvaltain perustuslakia. Tiettävästi siellä on myös kidutettu vankeja.

– Amnestyn mielestä tämä on häpeällistä. Ihmisiä on pidetty vangittuina yli vuosikymmen ilman, että heillä on mitään mahdollisuuksia oikeudenkäyntiin, sanoo Amnestyn ohjelmajohtaja Ashfaq Khalfan.