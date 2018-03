ILO: Naisten asema työmarkkinoilla edelleen heikko

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportin mukaan viimeisten 20 vuoden aikana on tapahtunut pientä edistymistä: naisten koulutustaso ja työllistyminen on parantunut.

– Naisten ja miesten välillä on työmarkkinoilla valtava kuilu. On huolestuttavaa, että vain 49 prosenttia maailman naisista on työmarkkinoilla, kun miesten vastaava luku on 75 prosenttia, toteaa ILOn tutkimusosaston johtaja Damian Grimshaw.