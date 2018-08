Indonesian maanjäristyksen uhriluvun pelätään nousevan edelleen – jopa 543 jälkijäristystä

6 min

Huomenta Suomi

Turkin liira lirissä - mitä tästä seuraa?

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kertoo, miitä taloudellisia seurauksia on sillä, että Turkin liira on syöksyssä. Miten tämä vaikuttaa EU:hun ja Suomeen, jolla on paljon kauppasuhteita Turkin kanssa.