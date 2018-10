Indonesian turmakoneen kapteeni rakasti työtään, takana 60 000 tunnin lentokokemus – perhe sai tietää onnettomuudesta televisiosta: "OIemme sanattomia"

Koneen kapteenina toimi Bhavye Suneja. Suneja sai lentolupansa vuonna 2009. Hän työskenteli Lion Air -lentoyhtiön palveluksessa vuodesta 2011 ja lensi Boeing 737 -koneilla. Sunejalla oli kaikkiaan takanaan 60 000 tunnin lentokokemus, kertoo Times of India.

Suneja on alkujaan kotoisin Delhistä, mutta hän oli muuttanut vaimonsa kanssa Jakartaan. Aviopari on ollut naimisissa kaksi vuotta. Sunejan tiedetään pyytäneen viime heinäkuussa lentoyhtiöltä, että hänet sijoitettaisiin takaisin kotikaupunkiinsa, uutisoi The Guardian.