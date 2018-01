Interpol etsii Suomen kansalaista: Samir, 22, soitti lokakuussa puhelun ystävälleen ja katosi

Khan puhui ystävänsä kanssa puhelimessa 8. lokakuuta. Sen jälkeen hänestä ei ole kuultu. On mahdollista, että katoamiseen liittyy rikos. Khania itseään ei kuitenkaan epäillä rikoksesta, Ruotsin poliisi kertoo.

Ruotsin poliisin mukaan Khan asuu Enskeden kaupunginosassa eteläisessä Tukholmassa. Hän on asunut aiemmin Uppsalassa.

Katoamisilmoitus on julkaistu myös kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin verkkosivuilla. Ilmoituksessa Khanin pituudeksi ilmoitetaan 173 senttiä. Miehestä julkaistujen kuvien perusteella hänellä on tummat, lyhyeksi ajellut hiukset ja ruskeat silmät. Miehellä on myös joitain tatuointeja käsissään ja jaloissaan.