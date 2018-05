Iran ja Israel iskivät toisiaan vastaan – Euroopan johtajat ja EU kehottavat osapuolia malttiin

EU korostaa, että Israelilla on oikeus puolustautua hyökkäyksiä vastaan. EU kuitenkin kehottaa alueella toimiva valtioita malttiin, jotta tilanne ei eskaloidu lisää.

Myös Britannian pääministeri Theresa May sanoi aiemmin tänään, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Toisaalta May kehotti osapuolia myös rauhoittamaan tilanteen.