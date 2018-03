Irlannissa pubien oluthanat juoksevat nyt myös pitkäperjantaina – "Kielto menneestä ajasta"

Irlanti on perinteisesti ollut Euroopan katolisimpia maita, mutta nuoremmat sukupolvet ovat muuttaneet yhteiskuntaa ja vapauttaneet ilmapiiriä.

Normien muutos ja raha

Tuloja hyväntekeväisyyteen

No, ihan kaikkialla ”vihreällä saarella” eivät pubit ole auki, ja joillakin saattaa omatunto kolkuttaa.

Kaikki kylän kuusi pubia kiinni

– Meillä on vain kaksi vapaapäivää vuodessa, joulupäivä ja pitkäperjantai, ja haluamme pitää tästä kiinni. Tuolloin pubinpitäjät haluavat olla perheidensä kanssa, tuumii Scanlon’s-pubin omistaja John Scanlon.

Yhdeksän lapsen äiti ja pubinpitäjä Joan Hourigan, jonka baarin nimikyltissä lukee Hourigan’s, on samaa mieltä.

Hänen mukaansa kyse on perinteestä, missä katolilaisuus esittää vain ”pientä osaa”.

Suuri osa Newmarketin asukkaista sanookin hiphurraa kuivalle pitkäperjantaille. Kyse on perinteistä.

"On aika muuttua"

Jotka joidenkin mielestä on jo aika päästää eläkkeelle.

– Jotkut sanovat, että kadotamme identiteettimme, ja että kyse on irlantilaisuuden tai katolisuuden tai mikä se sitten onkaan viimeisestä linnakkeesta. Mutta se, että kyseessä on olennaisesti irlantilainen asia ei tee siitä hyvää asiaa. On hyvä aika muuttua, tuhahtaa Irlannin ravintolaliiton puheenjohtaja Fergus O’Halloran Irish Timesissa.