Irlanti järjestää kansanäänestyksen aborttioikeudesta toukokuussa

Irlanti päätti syyskuussa, että maassa järjestetään kansanäänestys naisten oikeudesta raskaudenkeskeytykseen. Äänestyksessä kansalaisilta kysytään, hyväksyvätkö he muutokset maan aborttilainsäädäntöön, jonka mukaan raskaus on sallittua keskeyttää vain, jos odottavan äidin henki on vaarassa.