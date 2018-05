Isisin hyytävä tekstiviesti keskeytti Angelan kylvyn – "Veristä ystävänpäivää! Tiedämme kaiken sinusta, miehestäsi ja lapsistasi"

Viestissä luki: "Hei Angela, veristä Ystävänpäivää! Me tiedämme kaiken sinusta, sinun miehestäsi ja lapsistasi".

Taustalla USA:n vaaleihin sekaantuneet venäläishakkerit

Angela Ricketts on yksi viidestä vaimosta, joiden miehet työskentelevät Yhdysvaltain armeijassa, ja jotka saivat kyseisenlaisia viestejä puhelimeensa helmikuussa 2015.

Selvitysten jälkeen kyseessä ei kuitenkaan ollut Islamilainen valtion ryhmittymä eli Isis, joka on pohjoisessa Irakissa ja Syyriassa toimiva jihadistijärjestö.

Venäläisillä ja Isisillä yhteyksiä

Tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten uhkaajat käyttävät hyväkseen toistensa identiteettiä, jolloin poliisin tutkijoiden on lähes mahdoton selvittää, mikä ryhmittymä on uhkausten takana.