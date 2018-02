Isisin julman "Beatles"-solun viimeisetkin jäsenet saatiin kiinni Syyriassa

The Guardianin mukaan kaksi kiinniotettua miestä kuuluivat Isisin riveissä taistelleeseen lontoolaisnelikkoon, jonka epäillään surmanneen Isisin länsimaisia panttivankeja Syyriassa.

Vangitsemisesta ensimmäisenä kertoneen yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan kaksikon pidättivät kurdijoukot. Miehet otettiin kiinni jo viime kuussa, mutta viranomaiset eivät tiedottaneet asiasta. Miesten identiteetti on varmistettu biometrisilla tunnisteilla.