Israel haluaa karkoittaa laittomat siirtolaiset Ruandaan ja Ugandaan – maat tyrmäävät aikeet

Israel kertoi toissa päivänä, että se tulee maksamaan tuhansille laittomille siirtolaisille, jos he suostuvat lähtemään maasta vapaaehtoisesti.

Uusi karkoitusohjelma koskee arvioiden mukaan 38 000 siirtolaista. Suurin osa Israeliin saapuvista siirtolaisista on lähtöisin Eritreasta ja Sudanista.

Toisena vaihtoehtona Israel tarjoaa määrittelemätöntä vankilatuomiota, mikäli siirtolainen kieltäytyy kokonaan poistumasta maasta. Päätöksestä on uutisoinut muun muassa The Times of Israel -julkaisu.