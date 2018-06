Israelilaista lentoyhtiötä syytetään naisten syrjinnästä – lento myöhästyi yli tunnin kun henkilökunta "keskusteli käytännöllisestä teologiasta"

Israelin suurinta lentoyhtiötä El Alia syytetään naisten syrjinnästä. Syytökset liittyvät taannoiseen tapaukseen, jossa neljä ääriortodoksijuutalaista matkustajaa kieltäytyi istumasta kahden naismatkustajan viereen yhtiön lennolla New Yorkista Tel Aviviin. Asiasta kertoo The Times of Israel.