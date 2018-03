Israelin tiedustelupalvelu pidätti Ranskan konsulaatin työntekijän – epäillään aseiden salakuljettamisesta palestiinalaisille

Israelin keskustiedustelupalvelu Shin Bet on Reutersin tietojen mukaan pidättänyt Romain Franckin, joka on Ranskan kansalainen. Shin Betin mukaan Franck on käyttänyt diplomaattiautoa kuljettaakseen 70 pistoolia ja kaksi rynnäkkökivääriä Gazasta Länsirannalle.