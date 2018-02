Istanbulissa suuri operaatio – poliisi pidätti kymmeniä epäiltynä Isisiin kuulumisesta

Uutistoimisto Anadolu ei tarkenna, millaisia todisteita viranomaisilla on epäiltyjä vastaan. Se kuitenkin kertoo poliisin takavarikoineen muun muassa digitaalista aineistoa. Turkki on ollut yksi Yhdysvaltain johtaman Isisin vastaisen liittouman aktiivisimmista toimijoista.

Viime vuosina maa on pidättänyt yli 5000 ihmistä Isis-epäilyjen vuoksi. Turkki on myös karkottanut tuhansia ulkomaiden kansalaisia. Turkki on karkottanut muun muassa ihmisiä, joita maa on epäillyt aikeista matkustaa Syyrian sotimaan tai liittyäkseen Isisin riveihin.