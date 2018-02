Itä-Ghoutan pommitukset jatkuvat tulitauosta huolimatta – "Vain mustetta paperilla"

Ainakin seitsemän on kuollut tulitauon voimaantumisen jälkeen, kertoi YK:n Syyrian kriisin humanitaarisen avun koordinaattori Panos Moumtzis eilen.

Ainakin 520 on kuollut jo 2 500 loukkaantunut sen jälkeen, kun hallitus aloitti Itä-Ghoutan pommitukset reilut kaksi viikkoa sitten. Hallituksen joukot ovat saartaneet Itä-Ghoutaa vuodesta 2012 alkaen. Piirityksessä elää arviolta noin 400 000 ihmistä.

Tulitauko on jäänyt paikallisten mukaan kuolleeksi kirjaimeksi.

– Tulitauko on vain mustetta paperilla, kommentoitiin toisesta itäghoutalaisesta sairaalasta.

Hallitus: taistelemme terroristeja vastaan



– Käytämme suvereenin valtion oikeutta itsepuolustukseen ja tulemme taistelemaan terroristeja vastaan jokaisessa paikassa, jossa heitä on Syyrian maaperällä, Ja’Afari sanoi.

Yhdysvallat on syyttänyt Syyrian hallitusta tukevaa Venäjää tulitaukopäätöksen jarruttamisesta turvallisuusneuvostossa. Venäjä on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Venäjä on syyttänyt Itä-Ghoutan kapinallisia neuvotteluiden suistamisesta raiteiltaan ja siviilien evakuointien estämisestä.