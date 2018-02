Itä-Ghoutan tulitauko astui voimaan – ristiriitaisia tietoja taisteluista

Uutistoimisto Reuters raportoi Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) järjestöön vedoten, että tulitauko olisi pääsääntöisesti pitänyt aamulla. Myöhemmin päivällä Reuters kertoi kuitenkin YK-lähteisiin vedoten väkivaltaisuuksien jatkuneen.

Järjestö raportoi kuitenkin, että niin sanottuja humanitaarisia käytäviä ei ole vielä muodostettu. Järjestön mukaan siviilit eivät kuitenkaan uskalla siirtyä pois Itä-Ghoutasta, koska pelkäävät tulevansa vangituiksi tai pakkorekrytoiduiksi armeijaan hallituksen hallitsemilla alueilla. Itä-Ghoutaa ympäröivä hallituksen hallitsema alue on virallisesti sotilasaluetta.

Reuters raportoi, että yli 1000 haavoittunutta tai sairastunutta siviiliä on Syyrian Punaisen puolikuun evakuointilistalla. Maailman terveysjärjestö WHO:n edustajan Tarik Jasarevic tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että evakuointia olisi tapahtumassa.

– Tämä on elämän ja kuoleman kysymys, jos sellaisia koskaan on ollut. Tarvitsemme heti 30 päivän tauon väkivaltaisuuksissa, kuten YK:n turvallisuusneuvosto on edellyttänyt, Laerke kommentoi Reutersille.