Itä-Saksan eläkeläisparatiisi: 1 000 euron neliöhinnalla pääsee kiinni keskustan saneerattuun arvoasuntoon – "Täällä haaveen toteuttaminen on mahdollista"

Osa Itä-Saksan pikkukaupungeista kuihtuu



55 000 asukkaan Görlitziin on jo pidemmän aikaa muuttanut vuosittain yli 200 uutta eläkeläistä. Heidän ansiostaan kaupungin väestösaldo on positiivinen, eli tulijoiden määrä on suurempi kuin lähtijöiden.

– Ehkä noin puolet kysyy, mihin me tarvitsemme lisää eläkeläisiä, kun heitä on täällä jo muutenkin niin paljon, Lehman arvioi.

Ikäihmiset eivät tee Görlitzistä nukkuvaa kaupunkia



– Ihminen, joka päättää omasta tahdostaan muuttaa vanhemmalla iällä täysin uudelle paikkakunnalle, on yleensä hyvin aktiivinen. Hän haluaa tutustua uusiin ihmisiin ja tehdä uusia asioita. Se näkyy meillä. Tänne tulevien eläkeläisten ansiosta kulttuuritarjonta on parantunut, Wittig vakuuttaa.

– Meidät on otettu hyvin vastaan, mutta me emme ole myöskään jääneet odottamaan, että joku tulee hakemaan meidät täältä erilaisiin harrastuksiin. Olemme lähteneet itse liikkeelle ja tutustuneet oma-aloitteisesti uusiin ihmisiin, Brigitte Philipp korostaa.

"Ei kannata esiintyä kaikkitietäväisenä"



Lännen ja idän elintasoero on Saksassa edelleen iso. Görlitzissä tulotaso on noin viidenneksen pienempi kuin Saksassa keskimäärin. Juuri tästä syystä ”wessien” ja ”ossien” eli itäsaksalaisten välillä on myös henkinen kuilu, jota on vaikea ylittää.