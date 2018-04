Itä-Saksan uusnatsit juhlivat Hitlerin syntymäpäivää rock-konsertilla – Kaupunkilaiset vastustavat tapahtumaa kynttiläkulkueella

Äärioikeistolainen "Schild und Schwert"- eli "Kilpi ja miekka" -tapahtuma järjestetään 20.-21.4. Paikalla on myyty mm. lelutankkeja ja t-paitoja joissa lukee juuri ja juuri verhotuin ilmauksin natsien iskulauseita kuten "I (sydän) HTLR".

Natsiaatteen levittäminen Saksassa on laitonta.

Julisteissa on vastustettu jyrkin ilmauksin myös maahanmuuttajia. Poliisi on pidättänyt ainakin yhden ihmisen joka on tehnyt laittoman natsitervehdyksen.