Italian uusi hallitus päätyi kompromissiin ja valitsee pääministerinsä ulkopuolelta – tällainen on tuleva ministeri Giuseppe Conte

Italian uuden hallituksen kokoonpano on kompromissi. Viiden Tähden Liike ja Liiga ovat joutuneet etsimään ulkopuolisen pääministeriehdokkaan.

Giuseppe Conte on kotoisin Italian saappaankorosta Apuliasta, pienestä Volturara Appulan kylästä.

Conte on Viiden Tähden Liikkeen jäsen, ja hänelle veikkailtiin ministerisalkkua viime vuoden vaalikampanjoiden ollessa käynnissä. Johtava italialainen päivälehti Corriere Della Sera kuitenkin luonnehtii, että Contilla on pitkä cv alaltaan, mutta politiikasta hän ei tiedä mitään.

Conte on pitkän linjan akateemikko

Lainopin tutkinnon Conte teki Sapienzan yliopistossa, ja sen jälkeen opinahjojen lista on pitkä. Niihin kuuluvat Yalen, Sorbonnen, Cambridgen ja New Yorkin yliopistot, sekä kulttuuria Wienin kansainvälisessä kulttuuri-instituutissa. Conte on ollut myös Italian avaruusjärjestön johtokunnassa, Rooman kauppakamarin neuvonantajana ja vakuutusyhtiöiden valvontalautakunnissa.