Italiassa mikään ryhmittymä ei ole saamassa ehdotonta enemmistöä parlamenttiin

Eniten paikkoja on Italian yleisradioyhtiö Rain ennusteen mukaan saamassa keskustaoikeistolainen koalitio. Se on ennusteen mukaan saamassa 225–265 paikkaa. Toiseksi eniten paikkoja on ennusteen mukaan saamassa populistinen Viiden tähden liike, joka saisi 195–235 paikkaa.