Itävallan presidentti vaatii ehdokasta eroamaan – kuului natsi-ideologiseen veljeskuntaan

Ala-Itävallan osavaltiovaaleissa FPÖ:n kärkiehdokkaana ollut Udo Landbauerin taustasta on selvinnyt yhteyksiä natsi-ideologiaan, joiden takia presidentti on vaatinut tämän eroa.

Landbauer on toiminut natsi-ideologisen veljeskunnan apulaisjohtaja. Veljeskunta tuotti vuonna 1997 laulukirjan, jossa on muun muassa viittauksia juutalaisten tappamiseen. Viranomaiset tutkivat Landbauerin natsiyhteyksiä. Landbauer on ilmoittanut, ettei aio erota luottamustehtävistään.