Itsehallintoa haluavasta Korsikasta Ranskan "Katalonia"? Macron sai varoituksen: "Joidenkin mielestä pommit ovat ääniä tehokkaampia"

– Pariisi pitää hyväntahtoisuuttamme heikkoutenamme. Mutta me emme ole heikkoja, olemme vahvoja korsikalaisten tuella. Korsikalaiset haluavat, että heidät tunnustetaan kansakuntana, sanoi alueparlamentin puhemies Jean-Guy Talamoni vierailua ennen.

Nationalistit johtavat Korsikaa

Macron saattaa joustaa hieman

Macron on sanonut, että hän on valmis tulemaan vastaan joissakin vaatimuksissa, mutta esimerkiksi korsikan kielen asemaa hän ei halua nostaa ranskan rinnalle. Korsikan kieli corsu on lähellä italiaa ja sen Toscanan murretta.