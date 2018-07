Japanin tulvat ja rankkasateet ovat vaatineet ainakin 38 ihmisen hengen – yli puolitoista miljoonaa evakuoitu

Ainakin 38 ihmistä on kuollut Japanissa rankkasateiden ja tulvien vuoksi. Vähintään 50 ihmistä on kateissa, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Yli 1,6 miljoonaa ihmistä on evakuoitu tulvien ja mahdollisten maanvyörymien varalta. Lisäksi hieman yli kolmen miljoonan ihmisen on suositeltu lähtevän kodeistaan. Tulva-alueille on hälytetty lähes 50 000 pelastustyöntekijää.