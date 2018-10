Järkyttävä tapaus kuohuttaa Yhdysvalloissa: Tunnetun lastenlääkärin epäillään hyväksikäyttäneen useita potilaita

Yhdysvalloissa New Yorkissa tunnetun lastenlääkärin epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen useita lapsia, kertoo New York Times. Sairaala julkaisi lokakuun 5. päivä tiedotteen, jossa se kertoi, että sillä on todisteita lääkärin epäsopivasta käytöksestä.